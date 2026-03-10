Новости СВО. ВС РФ освободили Голубовку, штурм Красного Лимана, Киев бросает зэков на Курск, Британия строит рембазы на Украине, 10 марта

— Если от Голубовки пойти на юг, в направлении села Новомарково, то группировке «Юг» удастся выровнять фронт к востоку от Константиновки и Дружковки. Кроме того, из Голубовки можно наступать по М04 непосредственно на Славянск с юго-востока. Потихоньку заваривается битва за главный укрепрайон ВСУ в Донбассе, — подмечает военный корреспондент Александр Коц.