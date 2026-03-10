Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новости СВО. ВС РФ освободили Голубовку, штурм Красного Лимана, Киев бросает зэков на Курск, Британия строит рембазы на Украине, 10 марта

Армия России штурмует Красный Лиман и ведёт бои в окрестностях Святогорска, Киев перебрасывает подкрепление в Сумскую область, Зеленский отправляет боевиков в Иорданию — дайджест Life.ru.

Источник: Life.ru

Курская область: ВСУ перебрасывают штрафников из Запорожья.

Киевское командование перебрасывает в Сумскую область, где наши подразделения выполняют задачу по созданию буферной зоны вдоль границ, 33-й штурмовой полк из Запорожья. Комплектуется подразделение преимущественно из заключённых и дезертиров, а в штате полка есть заградотряды.

— В прошлом году данный штурмовой полк уже участвовал в боях на этом участке фронта, в частности в районе Андреевки, где утратил боеспособность его 1-й батальон, — пишут авторы канала «Северный ветер».

Ситуация у границ Курской области без кардинальных перемен. Фронт на Тёткинском и Глушковском участках стабилен. По ранее вскрытым позициям ВСУ работают в основном артиллерийские орудия и расчёты беспилотников группировки «Север».

ВС РФ за сутки смогли продвинуться в трёх районах Сумской области — Сумском, Глуховском и Краснопольском. Авиация, артиллерия и дроны поддерживают пехоту. Украинские боевики потеряли пункт управления беспилотниками 103-й бригады теробороны.

Донецкая Народная Республика: ВС РФ штурмуют Святогорск и освободили Голубовку.

Подразделения группировки «Юг» освободили село Голубовка Донецкой Народной Республики. Небольшой населённый пункт находится на трассе М03 от Славянска до Артёмовска, примерно на полпути между двумя городами.

— Если от Голубовки пойти на юг, в направлении села Новомарково, то группировке «Юг» удастся выровнять фронт к востоку от Константиновки и Дружковки. Кроме того, из Голубовки можно наступать по М04 непосредственно на Славянск с юго-востока. Потихоньку заваривается битва за главный укрепрайон ВСУ в Донбассе, — подмечает военный корреспондент Александр Коц.

На Краснолиманском направлении наши штурмовики смогли закрепиться на окраине Святогорска с северо-востока. Также бойцы продвигаются и вглубь города. В качестве естественного ориентира военные используют берег реки Северский Донец.

Специалисты центра «Рубикон» поразили автомобильную и бронированную технику, в том числе немецкий танк Leopard 1A5, живую силу, элементы систем связи, а также дроны противника. Видео © Telegram / Минобороны России.

Восточнее Святогорска — в Татьяновке — ведут бои российские диверсионные группы. В этот населённый пункт и в Пришиб противник постоянно стягивает резервы, чтобы сдержать наше наступление и замедлить темп продвижения к самому Святогорску.

В самом Красном Лимане уже присутствуют наши штурмовики. Бойцы ВС РФ зацепились за окраину города и ведут бои в окрестностях. Причём на этом участке нашим подразделениям противостоят украинские части теробороны.

— У них нет ни бронетехники, ни артиллерии в большом количестве. Огневую поддержку им оказывают расчёты FPV — только из состава наиболее подготовленных операторов. И они выступают тем самым звеном, которое сдерживает атаки, — пишет канал «Архангел спецназа».

В тылу киевское командование держит 3-й армейский корпус. Соединение проходит подготовку, слаживание и оснащение вооружением. По всей видимости, ВСУ планируют использовать 3-й корпус для контратаки в районе Красного Лимана.

Карта СВО на 10 марта 2026 года.

Помощь ВСУ: Британия запустила цеха по ремонту танков.

Великобритания создала на Украине четыре пункта для ремонта военной техники и скоро запустит ещё один. На объектах работают британские и местные специалисты. Предприятия управляются английскими компаниями по контрактам Минобороны королевства.

В цехах ремонтируют в основном образцы западного вооружения. Специалисты также обслуживают и советскую технику. Расположение мастерских обеспечивает быстрый возврат техники и вооружения на фронт, сообщил министр по вопросам оборонной готовности и промышленности Великобритании Люк Поллард.

Кадровый голод ВСУ: операторов БПЛА сослали в Иорданию.

5 марта США отправили Зеленскому запрос с просьбой отправить на Ближний Восток специалистов в борьбе с БПЛА. Киев согласился сразу. Украинские военные уже находятся в пути в Иорданию, где займутся защитой американских баз от иранских беспилотников.

— Мы отреагировали незамедлительно. Я ответил: да, мы пришлём наших экспертов, — сказал Зеленский в интервью The New York Times.

Вариантов в этом случае два — либо на Украине всё хорошо с противодействием российским дронам, либо Киев хочет что-то выторговать у Вашингтона. Пока второй вариант выглядит более убедительным.

По западным СМИ уже пробегала информация, что режим Зеленского в обмен на свою помощь рассчитывает на военную помощь от США и дипломатическую поддержку на переговорах с Кремлём.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше