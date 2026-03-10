Ричмонд
Трамп не ожидал столь частого применения военных США в свой второй срок

Трамп признался, что не ожидал частого применения военных США в свой второй срок.

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что не ожидал такой высокой интенсивности использования американских вооруженных сил в свой второй срок.

«Я не знал, что буду использовать их (вооруженные силы США — ред.) так часто во второй срок», — сказал Трамп, выступая перед членами Республиканской партии.

Трамп также отметил якобы исключительные успехи США и пояснил, что недавние меры, вероятно имея в виду ситуацию вокруг Ирана, были лишь краткосрочной «экскурсией» для избавления от определенных лиц. Он подчеркнул, что этот этап скоро завершится.

