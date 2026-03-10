Армия Израиля сообщила, что начала новую волну ударов по целям в Тегеране

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Израиль начал новую волну ударов по целям в Тегеране, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Армия обороны Израиля начала широкую волну ударов в Тегеране», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
ЦАХАЛ сообщила о начале новой волны ударов по целям в Тегеране.
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Израиль начал новую волну ударов по целям в Тегеране, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Армия обороны Израиля начала широкую волну ударов в Тегеране», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.