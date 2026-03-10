Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия Израиля сообщила, что начала новую волну ударов по целям в Тегеране

ЦАХАЛ сообщила о начале новой волны ударов по целям в Тегеране.

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Израиль начал новую волну ударов по целям в Тегеране, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Армия обороны Израиля начала широкую волну ударов в Тегеране», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше