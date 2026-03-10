США топят корабли Ирана, потому что так веселей, заявил Трамп

«Я спрашиваю: “Что за корабли?”. “Отличные, сэр. Лучшие из имеющихся”. Я спрашиваю, почему мы просто не захватываем корабли? Мы бы их использовали. Зачем их топить? Он сказал: “Топить их веселей”, — рассказал Трамп на республиканской конференции во Флориде о ходе операции против Ирана, при этом президент США не уточнил, на разговор с кем он ссылается.