В Белгородской области при детонации FPV-дрона ранен мирный житель

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области при детонации FPV-дрона был ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области при детонации FPV-дрона был ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, у пострадавшего диагностирована минно-взрывная травма, осколочные ранения груди, руки и ноги, а также переломы пальцев кисти. Он доставлен в Шебекинскую ЦРБ.

«Медицинская помощь оказывается», — написал Гладков в Telegram-канале.

Ранее при атаке БПЛА на автобус в Запорожской области были ранены тренер и трое детей.

