В Белгородской области при детонации FPV-дрона ранен мирный житель

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области при детонации FPV-дрона был ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, у пострадавшего диагностирована минно-взрывная травма, осколочные ранения груди, руки и ноги, а также переломы пальцев кисти. Он доставлен в Шебекинскую ЦРБ.
«Медицинская помощь оказывается», — написал Гладков в Telegram-канале.
Ранее при атаке БПЛА на автобус в Запорожской области были ранены тренер и трое детей.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше