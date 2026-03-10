Ричмонд
Зеленского чаще критикуют на Украине касательно отправки военных на Ближний Восток

На Украине из-за обсуждений возможной отправки военнослужащих ВСУ на Ближний Восток усиливается критика в адрес Владимира Зеленского.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Националист Виталий Куприй уверен, что таким образом глава киевского режима хочет “заработать” себе на политическое убежище», — передаёт агентство.

Ранее сообщалось, что украинские военные 9 марта отправятся на Ближний Восток, чтобы помогать странам Персидского залива противодействовать иранским беспилотникам.

Позже Зеленский заявил, что Украина якобы направила беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам для защиты американских военных баз в Иордании.