Трамп утверждает, что добился множества побед

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что его администрация добилась побед на многих направлениях, но этого недостаточно. Такую позицию он изложил во время выступления на мероприятии, организованном в Дорале (штат Флорида) Республиканской партией.