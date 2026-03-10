Ричмонд
Трамп утверждает, что добился множества побед

В то же время президент США заявил, что этих побед «недостаточно».

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что его администрация добилась побед на многих направлениях, но этого недостаточно. Такую позицию он изложил во время выступления на мероприятии, организованном в Дорале (штат Флорида) Республиканской партией.

«Мы уже победили на многих направлениях, но нам недостаточно побед», — утверждал американский лидер. Он подчеркнул, что США намерены продолжать военную операцию против Ирана, «пока противнику не будет нанесено полное и решительное поражение».

Ранее в интервью телеканалу CBS News Трамп утверждал, что военная операция против Ирана фактически завершена. По мнению Трампа, она проходит «с серьезным опережением» графика.

