Трамп утверждает, что добился множества побед

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что его администрация добилась побед на многих направлениях, но этого недостаточно. Такую позицию он изложил во время выступления на мероприятии, организованном в Дорале (штат Флорида) Республиканской партией.
«Мы уже победили на многих направлениях, но нам недостаточно побед», — утверждал американский лидер. Он подчеркнул, что США намерены продолжать военную операцию против Ирана, «пока противнику не будет нанесено полное и решительное поражение».
Ранее в интервью телеканалу CBS News Трамп утверждал, что военная операция против Ирана фактически завершена. По мнению Трампа, она проходит «с серьезным опережением» графика.