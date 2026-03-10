Иран готов создать комиссию для расследования предполагаемых ударов по Турции

КАИР, 10 марта. /ТАСС/. Иран готов вместе с Турцией создать комиссию для расследования инцидента с предполагаемыми запусками ракет в направлении турецкой территории. Об этом сообщил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в ходе разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Иран готов учредить специальную совместную комиссию для расследования недоразумений, связанных с предполагаемыми ракетными запусками из Ирана в сторону Турции. Отношения между нашими братскими странами не должны меняться под воздействием пропаганды», — приводит слова Пезешкиана его офис. Глава иранского правительства утверждает, что информацию о пуске снарядов по Турции якобы распространяют «противники исламской республики».
В то же время 9 марта Минобороны Турции сообщило о перехвате в небе над республикой новой ракеты, выпущенной из Ирана. Она была сбита силами ПВО и ПРО НАТО в Восточном Средиземноморье. Осколки боеприпаса упали в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции, в результате инцидента никто не пострадал.