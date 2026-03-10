Иран готов создать комиссию для расследования предполагаемых ударов по Турции

В то же время 9 марта Минобороны Турции сообщило о перехвате в небе над республикой новой ракеты, выпущенной из Ирана. Она была сбита силами ПВО и ПРО НАТО в Восточном Средиземноморье. Осколки боеприпаса упали в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции, в результате инцидента никто не пострадал.