Трамп утверждает, что Иран якобы готовился атаковать США в течение недели

«Я приведу вам самый веский довод (начала войны против Ирана — ред.): в течение недели они собирались напасть на нас. У них были все эти ракеты — в гораздо большем количестве, чем кто-либо мог представить. И они на 100% собирались атаковать нас, но они также собирались ударить по всему Ближнему Востоку и Израилю», — сказал Трамп, выступая перед членами Республиканской партии.