Трамп утверждает, что Иран якобы готовился атаковать США в течение недели

Трамп: Иран якобы готовился атаковать США в течение недели.

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обосновал начало военной кампании против Ирана данными о подготовке Тегераном атаки на США в течение недели.

«Я приведу вам самый веский довод (начала войны против Ирана — ред.): в течение недели они собирались напасть на нас. У них были все эти ракеты — в гораздо большем количестве, чем кто-либо мог представить. И они на 100% собирались атаковать нас, но они также собирались ударить по всему Ближнему Востоку и Израилю», — сказал Трамп, выступая перед членами Республиканской партии.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

