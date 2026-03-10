Ричмонд
Трамп пообещал скорое окончание операции против Ирана

Трамп: операция США против Ирана завершится довольно скоро.

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Операция США против Ирана будет завершена «довольно скоро», пообещал американский президент Дональд Трамп.

«И всё это закончится довольно скоро», — сказал американский лидер в ходе мероприятия во Флориде.

Он также отметил, что США в ходе военной операции в Иране атакуют объекты по производству беспилотников.

«Мы наносим удары по местам, где они производят дроны», — добавил Трамп.

