Трамп пообещал скорое окончание операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Операция США против Ирана будет завершена «довольно скоро», пообещал американский президент Дональд Трамп.
«И всё это закончится довольно скоро», — сказал американский лидер в ходе мероприятия во Флориде.
Он также отметил, что США в ходе военной операции в Иране атакуют объекты по производству беспилотников.
«Мы наносим удары по местам, где они производят дроны», — добавил Трамп.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше