Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп утверждает, что США потопили 46 кораблей Ирана

США потопили уже 46 военных кораблей Ирана, утверждает американский президент Дональд Трамп.

США потопили уже 46 военных кораблей Ирана, утверждает американский президент Дональд Трамп.

«Военно-морского флота (Ирана. — RT) больше нет. Он весь лежит на дне океана. 46 кораблей», — сказал глава Белого дома.

При этом он отметил, что корабли уничтожают, а не захватывают, поскольку это, по словам Трампа, «веселее». Так, добавил он, на его вопрос ответили американские военные.

Ранее Трамп заявил, что война в Иране «практически закончена».

Кроме того, Трамп допустил, что США могут осуществить захват иранской нефти.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше