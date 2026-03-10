Трамп утверждает, что США потопили 46 кораблей Ирана

США потопили уже 46 военных кораблей Ирана, утверждает американский президент Дональд Трамп.
«Военно-морского флота (Ирана. — RT) больше нет. Он весь лежит на дне океана. 46 кораблей», — сказал глава Белого дома.
При этом он отметил, что корабли уничтожают, а не захватывают, поскольку это, по словам Трампа, «веселее». Так, добавил он, на его вопрос ответили американские военные.
Ранее Трамп заявил, что война в Иране «практически закончена».
Кроме того, Трамп допустил, что США могут осуществить захват иранской нефти.