Эрдоган заявил главе Ирана о необходимости возобновления дипломатии

АНКАРА, 10 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Анкара прилагает усилия для возобновления дипломатического процесса вокруг Ирана.
«Президент Турции подчеркнул необходимость открытия дверей для дипломатии и отметил, что Турция прилагает усилия для достижения этой цели», — говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
В администрации президента Турции уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и возможные шаги для снижения напряженности.
