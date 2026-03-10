Эрдоган заявил Пезешкиану об усилиях Турции по мирному урегулированию кризиса

СТАМБУЛ, 10 марта. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом о необходимости открыть дверь для дипломатии с целью урегулирования иранского кризиса, а также об усилиях его страны в этом направлении. Об этом сообщил департамент коммуникаций турецкого лидера по итогам состоявшегося 9 марта разговора.
«Наш президент заявил, что необходимо открыть дверь для дипломатии и что Турция прилагает усилия для этого. Президент Эрдоган подчеркнул, что не считает правомерными незаконное вмешательство в дела Ирана, как и выбор им в качестве целей братских стран нашего региона. По его мнению, это не принесет пользы никому и такие действия должны быть прекращены», — говорится в сообщении.
Эрдоган также заявил, что нарушение воздушного пространства Турции, вне зависимости от его причин, не может быть оправдано и что Турция продолжит принимать все необходимые меры для противодействия подобным действиям.