Трамп: Иран уничтожил бы Израиль, если бы не шаги США

«Если бы мы не совершили ту атаку [на ядерные объекты Ирана летом 2025 года] с применением [стратегических бомбардировщиков] B-2, Израиль был бы стерт с лица земли», — заявил американский президент, выступая на мероприятии, организованном в Дорале (штат Флорида) правящей Республиканской партией США. США нанесли 22 июня 2025 года удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо.
С точки зрения Трампа, Иран собирался «напасть на весь Ближний Восток и Израиль». «Если бы у них был ядерный боезаряд, они бы применили его в Израиле», — полагает американский лидер.
«Не знаю, когда они попросят пощады. Им следовало сделать это два дня назад», — добавил президент, имея в виду нынешнюю американо-израильскую операцию против Ирана и власти в Тегеране.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.