В РИА Новости назвали российские города, где строят больше всего квартир

Согласно рейтингу городов России по масштабам квартирного строительства, составленному РИА Новости, Краснодар является лидером по объёму строительства на одного жителя.
Там, по информации агентства, на каждого человека на данный момент строится 4,39 кв. м. жилья. При этом отмечается, что столица Кубани на протяжении уже нескольких лет является одним из самых быстро растущих городов России.
Вторую строчку рейтинга занимает Тюмень, где возводится 3,93 кв. м. жилья на каждого жителя города. На третьем месте — Майкоп (3,57 кв. м.). Ещё в четырёх городах строится 3—3,5 «жилых» квадратных метров на душу населения: в Екатеринбурге, Владивостоке, Красногорске и Ростове-на-Дону.
Последние строчки рейтинга занимают Саратов, где в настоящий момент строят лишь 0,11 кв. м. на душу населения, а также Нижний Тагил (0,15 кв. м.), Новокузнецк (0,16 кв. м.) и Комсомольск-на-Амуре (0,18 кв.м).
