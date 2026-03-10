Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: цена нефти Brent рухнула после слов Трампа об окончании войны с Ираном

Стоимость за один баррель нефти марки Brent после заявлений американского лидера Дональда Трампа о «практически законченной» войне в Иране опустилась ниже $100.

Стоимость за один баррель нефти марки Brent после заявлений американского лидера Дональда Трампа о «практически законченной» войне в Иране опустилась ниже $100.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующую статистику.

«Снижение курса произошло после того, как Трамп дал понять, что война США против Ирана может скоро закончиться, заявив, что операция опережает график, в то время как он сталкивается с растущим давлением на фоне резкого роста цен на энергоносители», — говорится в статье.

Ранее Трамп выразил мнение, что война в Иране «практически закончена».

До этого нефть марки Brent впервые с 2022 года подскочила в цене до $119 за баррель, хотя затем скорректировалась до $100.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше