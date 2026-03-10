Bloomberg: цена нефти Brent рухнула после слов Трампа об окончании войны с Ираном

Стоимость за один баррель нефти марки Brent после заявлений американского лидера Дональда Трампа о «практически законченной» войне в Иране опустилась ниже $100.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующую статистику.
Ранее Трамп выразил мнение, что война в Иране «практически закончена».
До этого нефть марки Brent впервые с 2022 года подскочила в цене до $119 за баррель, хотя затем скорректировалась до $100.
