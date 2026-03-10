Ричмонд
В ООН сообщили о масштабном перемещении населения на юге Ливана

Сотни тысяч жителей южных районов Ливана были вынуждены покинуть свои дома после возобновления боев между Израилем и шиитским движением «Хезболла». Об этом «Известиям» сообщил представитель миротворческой миссии ООН в Ливане Тилак Покхарел.

Источник: Reuters

«С начала нового витка эскалации мы видим сотни тысяч людей, покидающих юг страны и бегущих в безопасные районы. При этом многие люди по разным причинам остаются. Даже в последние несколько дней и сегодня мы оказываем им поддержку», — рассказал он.

Он добавил, что миротворцы получают многочисленные просьбы о содействии в эвакуации населения и по мере возможностей помогают людям добраться до безопасных мест.

«У нас есть наблюдательные пункты в обоих секторах — восточном и западном. Мы зафиксировали три новых вторжения (израильских войск. — Ред.) в юго-восточной части Ливана через “голубую линию”. Это вызывает серьезную обеспокоенность — именно это мы наблюдаем», — добавил Покхарел.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
