В ООН сообщили о масштабном перемещении населения на юге Ливана

«С начала нового витка эскалации мы видим сотни тысяч людей, покидающих юг страны и бегущих в безопасные районы. При этом многие люди по разным причинам остаются. Даже в последние несколько дней и сегодня мы оказываем им поддержку», — рассказал он.
Он добавил, что миротворцы получают многочисленные просьбы о содействии в эвакуации населения и по мере возможностей помогают людям добраться до безопасных мест.
«У нас есть наблюдательные пункты в обоих секторах — восточном и западном. Мы зафиксировали три новых вторжения (израильских войск. — Ред.) в юго-восточной части Ливана через “голубую линию”. Это вызывает серьезную обеспокоенность — именно это мы наблюдаем», — добавил Покхарел.