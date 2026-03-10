Ричмонд
Трамп назвал страну, в которой проходят самые коррумпированные выборы

Трамп заверил, что самые коррумпированные выборы проходят в США.

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ни одни выборы в мире не сравнятся по уровню коррупции с американскими.

«И нет таких коррумпированных выборов, как выборы в США», — сказал американский лидер, выступая перед однопартийцами во Флориде.

Трамп вновь раскритиковал выборы в США, настаивая на обязательной идентификации избирателей и ограничениях на голосование по почте.

Американский лидер не раз утверждал, что если республиканцы проиграют промежуточные выборы в конгресс в ноябре, демократы инициируют против него новый импичмент, который станет уже третьим, и призвал не допустить такого развития политической ситуации.

Трамп также не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с бюллетенями по почте. В президентской гонке тогда победил демократ Джо Байден.

