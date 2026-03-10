КСИР позволит проход через Ормузский пролив выдворившим послов США и Израиля странам

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) позволит проход через Ормузский пролив странам, которые выдворят послов США и Израиля.
Об этом сообщает иранское агентство ISNA.
«Любая арабская или европейская страна, которая выдворит послов Израиля и США со своей территории, с завтрашнего дня получит полное право и свободу прохода через Ормузский пролив», — говорится в заявлении.
Между тем президент США Дональд Трамп ранее заявил, что раздумывает о взятии Ормузского пролива под контроль США.
Российский лидер Владимир Путин ранее отметил, что маршрут поставок нефти через Ормузский пролив фактически закрыт.
