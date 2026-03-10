Трамп пообещал пожертвовать миллион долларов республиканцам

«Будучи президентом, я заметил, что у меня никто никогда не просил денег. И знаете, на этом посту как-то не принято вносить пожертвования на (предвыборную — ред.) кампанию. Но я услышал, что сегодня вы собрали 19 миллионов долларов. Я спросил: “Такое когда-нибудь бывало?”. Мне ответили: “Нет, сэр, это рекорд”. Но 20 миллионов звучало бы лучше, верно, Майк (Джонсон — ред.)? И я сказал: “Я дам вам один миллион”. Я делаю это впервые, никогда раньше такого не делал», — сказал Трамп, выступая перед членами Республиканской партии.