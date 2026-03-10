Ричмонд
КСИР назвал условие для открытого прохода через Ормузский пролив

ТЕГЕРАН, 10 мар — РИА Новости. Любая арабская или европейская страна получит право на проход через Ормузский пролив, если вышлет американских послов с территории своего государства, следует из заявления пресс-службы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Источник: Reuters

«Любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильских и американских послов со своей территории, с завтрашнего дня получит полную свободу и право проходить через Ормузский пролив», — говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана.

