КСИР назвал условие для открытого прохода через Ормузский пролив

«Любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильских и американских послов со своей территории, с завтрашнего дня получит полную свободу и право проходить через Ормузский пролив», — говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана.