Ушаков: Путин назвал Трампу ряд соображений по завершению иранского конфликта

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом высказал соображения, направленные на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Иране.

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта», — сказал он.

Ранее Ушаков рассказал, что Путин и Трамп обменялись мнениями по ситуации в Иране.

Помимо этого лидеры двух стран обсудили ситуацию в Венесуэле.

