Ушаков: Путин назвал Трампу ряд соображений по завершению иранского конфликта

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом высказал соображения, направленные на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Иране.
Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта», — сказал он.
Ранее Ушаков рассказал, что Путин и Трамп обменялись мнениями по ситуации в Иране.
Помимо этого лидеры двух стран обсудили ситуацию в Венесуэле.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше