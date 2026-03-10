Путин назвал Трампу фактор для ускорения переговорного процесса по Украине

Также президенты обсудили события в Иране — Владимир Путин высказал свои соображения насчет того, как можно было бы уладить конфликт, а Дональд Трамп дал свою оценку развития военных действий на Ближнем Востоке. Они также затронули вопрос о Венесуэле — «прежде всего в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти», сказал помощник президента.