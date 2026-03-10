WSJ: Трамп допускает ликвидацию нового лидера Ирана Хаменеи

Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером Ирана в день публикации сообщения. Его отец, ранее занимавший этот пост, погиб в первый день военной операции США и Израиля — 28 февраля. После этого в стране объявили 40-дневный траур, а управление государством на время перешло к Временному руководящему совету. В этот орган вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хоссейн Мохсени-Эджеии член Совета стражей конституции Алиреза Арафи. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани отметил, что избрание Моджтабы Хаменеи состоялось несмотря на угрозы возможных атак со стороны США.