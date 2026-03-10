Ричмонд
Австралия направит в Персидский залив самолет ВВС

Австралия направит в Персидский залив патрульный самолет ВВС с персоналом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Австралия разместит в Персидском заливе самолёт дальнего радиолокационного обнаружения своих ВВС E-7A Wedgetail и персонал, необходимый для его поддержки, заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

«Самолёт Wedgetail и поддерживающий его персонал Сил обороны Австралии будут развёрнуты (в Персидском заливе — ред.) на первоначальный период в четыре недели… для защиты австралийцев и других гражданских лиц», — заявил Альбанезе, его слова приводит австралийский телеканал ABC.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз уточнил, что с самолётом будет развёрнут персонал численностью 85 человек.

«Ожидается, что он прибудет в регион к середине недели и начнёт работу к концу недели», — заявил глава МО, чьи слова приводит телеканал ABC.

Отмечается, что Австралия также поставит ОАЭ ракеты средней дальности класса «воздух-воздух». Кроме того, как сообщает ABC, Альбанезе заявил, что Австралия не будет отправлять свои войска в Иран.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

