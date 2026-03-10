Ричмонд
Испанская левая партия «Подемос» предложила провести референдум о выходе из НАТО

Испанская левая партия «Подемос» выступила с инициативой провести референдум о возможном выходе страны из НАТО, сообщил представитель политической силы Пабло Фернандес.

Об этом пишет испанская газета Granada Hoy.

Кроме того, отмечается, что партия также выразила несогласие с военной операцией США и Израиля в Иране.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал Испанию «лузером», враждебно настроенным к НАТО.

Между тем политолог Дмитрий Аграновский выразил мнение, что Испания не выйдет из НАТО, несмотря на противоречия с США.

