Испанская левая партия «Подемос» предложила провести референдум о выходе из НАТО

Испанская левая партия «Подемос» выступила с инициативой провести референдум о возможном выходе страны из НАТО, сообщил представитель политической силы Пабло Фернандес.
Об этом пишет испанская газета Granada Hoy.
Кроме того, отмечается, что партия также выразила несогласие с военной операцией США и Израиля в Иране.
Ранее американский президент Дональд Трамп назвал Испанию «лузером», враждебно настроенным к НАТО.
Между тем политолог Дмитрий Аграновский выразил мнение, что Испания не выйдет из НАТО, несмотря на противоречия с США.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше