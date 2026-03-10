CBS News: Трамп считает, что операция против Ирана практически завершена

По словам американского лидера, иранская сторона понесла серьезные потери и лишилась значительной части военных возможностей, включая флот, авиацию и коммуникационные системы. Он также отметил, что операция развивается быстрее, чем изначально предполагалось, и идет с заметным опережением намеченных сроков.
Кроме того, Трамп заявил, что ему нечего сказать Моджтабе Хаменеи, избранного верховным лидером Ирана. При этом он упомянул, что рассматривает возможность появления альтернативной кандидатуры на место нового руководителя исламской республики, однако каких-либо подробностей по этому поводу не раскрыл.
Ранее Трамп назвал избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана «большой ошибкой».