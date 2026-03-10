Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия, Китай и Франция предложили Ирану установить перемирие

Россия, Китай и несколько других стран обратились к Тегерану с предложением прекратить огонь и договориться о перемирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади в эфире государственного телевидения.

«Некоторые страны, включая Россию, Китай и Францию, обратились к нам по поводу прекращения огня», — указал Абади.

Он подчеркнул, что конфликт вокруг Ирана можно остановить, но важно исключить повторную агрессию против Тегерана. По его словам, нет смысла прекращать боевые действия, если через полгода последует новая атака на страну.

«Сам Устав ООН определяет условия прекращения самозащиты, одно из условий — чтобы подобные действия не повторились», — добавил Абади.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с лидером США Дональдом Трампом представил предложения по скорейшему дипломатическому урегулированию иранского кризиса. В ответ американский президент оценил ход американо-израильской операции.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше