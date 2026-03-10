Трамп: США отменят часть своих санкций против нефтяной отрасли других стран

Соединённые Штаты отменят часть своих санкций против нефтяной отрасли других стран, заявил американский лидер Дональд Трамп.
При этом он подчеркнул, что прибегать к ним снова, возможно, не придётся, поскольку «восстановится мир».
«Мы снимем эти санкции, пока всё не нормализуется. А потом — кто знает, возможно, нам не придётся вводить их снова. Поскольку восстановится мир», — отметил политик.
В Reuters ранее уже писали, что США рассматривают смягчение санкций в отношении России в нефтяной сфере.
При этом министр энергетики США Крис Райт заявил о неизменности санкционной политики против России.