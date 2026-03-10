Сийярто рассказал о панике на Украине

«Сегодня нашего посла в Киеве снова вызвали в МИД Украины. У украинцев разразилась заметная паника после того, как их серьезно поймали на перемещении сотен миллионов евро и сотен миллионов долларов через Венгрию», — сказал Сийярто, выступая в Будапеште.
По его словам, в Киеве «ограничились исключительно требованием возврата денег и не смогли дать ответы» на вопросы венгерских властей.
«Мы требуем, чтобы украинцы немедленно ответили на наши вопросы. Что делали эти наличные деньги на сотни миллионов евро и долларов в Венгрии, почему их перемещали в Венгрии и для каких целей они использовались?» — задался вопросом Сийярто, отметив, что Венгрия проведет собственное расследование.
МИД Украины в понедельник вызвал посла Венгрии в Киеве Антала Гейзера из-за ситуации с задержанием украинских граждан, перевозивших ценности.
Пятого марта в Венгрии задержали семь человек по подозрению в отмывании денег. В их машинах нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. В украинским «Ощадбанке» заявили, что это их инкассаторы, которые перевозили валюту и драгметаллы, как утверждается, по соглашению с Райффайзенбанком в Австрии.
При этом, по данным представителя венгерского правительства Золтана Ковача, руководил задержанными бывший генерал СБУ. Будапешт депортировал их на родину и потребовал от Киева объяснений.
По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, с начала года Украина перевезла через Австрию уже 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков. При этом в транспортировке участвуют люди, связанные со спецслужбами.