Трамп: удар по школе на юге Ирана расследуется

«По этому поводу сейчас ведётся расследование», — сказал американский лидер журналистам.
Начальная школа для девочек, расположенная в Минабе, провинция Хормозган, по имеющимся данным, 28 февраля подверглась ракетному удару со стороны Израиля и США.
Представитель Минобрнауки Ирана заявил, что не менее 175 учителей и учеников иранских школ погибли в результате ударов США и Израиля за два дня.
Государственный секретарь США Марко Рубио оказался в замешательстве, когда журналисты попросили его прокомментировать возможную причастность американских военных к авиаудару по школе на юге Ирана.
