Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: удар по школе на юге Ирана расследуется

Президент США Дональд Трамп заверил, что удар по школе для девочек на юге Ирана расследуется.

Президент США Дональд Трамп заверил, что удар по школе для девочек на юге Ирана расследуется.

«По этому поводу сейчас ведётся расследование», — сказал американский лидер журналистам.

Начальная школа для девочек, расположенная в Минабе, провинция Хормозган, по имеющимся данным, 28 февраля подверглась ракетному удару со стороны Израиля и США.

Представитель Минобрнауки Ирана заявил, что не менее 175 учителей и учеников иранских школ погибли в результате ударов США и Израиля за два дня.

Государственный секретарь США Марко Рубио оказался в замешательстве, когда журналисты попросили его прокомментировать возможную причастность американских военных к авиаудару по школе на юге Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше