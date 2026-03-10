Трамп сообщил о стремлении Путина содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке

Американский президент Дональд Трамп сообщил о стремлении президента России Владимира Путина содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке.
«Мы, конечно же, говорили о Ближнем Востоке, и он хочет помочь», — отметил глава Белого дома.
Трамп назвал новый телефонный разговор с Путиным очень хорошим.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее также заявил, что Путин и Трамп высказали готовность к регулярному общению.
9 марта лидеры России и США провели телефонный разговор. Он длился около часа.
