Трамп разочарован, что Моджтабу Хаменеи избрали верховным лидером Ирана

Трамп разочарован избранием Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана.

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

«Я был разочарован, потому что мы считаем, что это лишь приведет к тем же самым проблемам для страны. Так что я был разочарован, увидев их выбор», — сказал Трамп журналистам, комментируя избрание Моджтабы Хаменеи новым лидером Ирана.

Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.

