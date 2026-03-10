Трамп разочарован, что Моджтабу Хаменеи избрали верховным лидером Ирана

«Я был разочарован, потому что мы считаем, что это лишь приведет к тем же самым проблемам для страны. Так что я был разочарован, увидев их выбор», — сказал Трамп журналистам, комментируя избрание Моджтабы Хаменеи новым лидером Ирана.
Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше