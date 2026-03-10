Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР обещает проход через Ормузский пролив за высылку послов США и Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с резонансным заявлением о правилах прохода через стратегически важный Ормузский пролив. Иранские военные пообещали предоставить особые условия странам, которые пойдут на дипломатический разрыв с США и Израилем.

Источник: Life.ru

Соответствующее заявление распространило иранское агентство ISNA. В нём говорится, что государства, которые решатся выдворить со своей территории послов Вашингтона и Тель-Авива, смогут беспрепятственно пользоваться ключевым морским маршрутом для мировой торговли нефтью.

«Любая арабская или европейская страна, которая выдворит со своей территории послов Израиля и США, на следующий же день получит полное право на свободный проход через Ормузский пролив», — говорится в сообщении КСИР.

Ормузский пролив остаётся одной из главных транспортных артерий мировой энергетики. Через него проходит значительная часть поставок нефти с Ближнего Востока на глобальные рынки, поэтому любые заявления о контроле над этим маршрутом вызывают серьёзный международный резонанс.

Ранее Дональд Трамп заявил, что военная операция против Тегерана почти завершена. В интервью CBS он утверждал, что Иран якобы лишился флота, авиации и систем связи. При этом американский лидер отметил, что ход операции оказался быстрее, чем ожидалось изначально.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше