Трамп утверждает, что впечатлил Путина операцией против Ирана

Трамп считает, что впечатлил Путина операцией против Ирана.

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что впечатлил российского лидера Владимира Путина операцией против Ирана.

«Мы говорили об этом с президентом Путиным. Он был очень впечатлен тем, что увидел, потому что никто никогда не видел ничего подобного», — сказал Трамп на республиканской конференции во Флориде.

Американский лидер признал наличие у Ирана мощных вооруженных сил. «Иран — очень мощная в военном плане страна со всеми этими ракетами», — сказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что верит в превосходство американского вооружения и армии.

