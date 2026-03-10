Трамп утверждает, что впечатлил Путина операцией против Ирана

«Мы говорили об этом с президентом Путиным. Он был очень впечатлен тем, что увидел, потому что никто никогда не видел ничего подобного», — сказал Трамп на республиканской конференции во Флориде.
Американский лидер признал наличие у Ирана мощных вооруженных сил. «Иран — очень мощная в военном плане страна со всеми этими ракетами», — сказал американский лидер.
Трамп подчеркнул, что верит в превосходство американского вооружения и армии.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше