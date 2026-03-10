Трамп пообещал принять отчет о расследовании удара по школе в Иране

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп пообещал, что примет отчет о расследовании удара по школе в Иране, что бы он ни показал.
«Я, безусловно, приму любые результаты отчета, я готов смириться с ними», — сообщил он журналистам во Флориде.
Трамп также сообщил, что Иран якобы обладает некоторым запасом крылатых ракет Tomahawk, не уточнив, откуда у Исламской Республики они могут быть.
В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе». Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы.
