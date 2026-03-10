Трамп пообещал принять отчет о расследовании удара по школе в Иране

По данным New York Times, экспертный анализ кадров атаки на школу для девочек в Минабе свидетельствует о попадании ракеты Tomahawk, состоящей на вооружении США. В то же время Трамп отверг причастность американских военных к данному удару, заявив о непричастности Пентагона к гибели учениц школы.