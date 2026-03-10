Ричмонд
BFMTV: Саркози могут снова отправить в тюрьму

Суд отклонил просьбу адвокатов бывшего президента Франции об объединении двух приговоров по разным уголовным делам, сообщил телеканал.

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози может снова отправиться в тюрьму. Суд отклонил просьбу его адвокатов об объединении двух приговоров по разным уголовным делам, сообщил 9 марта телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Как отметил телеканал, адвокаты Саркози попросили засчитать срок отбывания наказания по делу о коррупции и торговле влиянием в счет срока по делу о превышении расходов на выборы. 9 марта суд вынес решение и отклонил их ходатайство.

70-летний экс-президент Франции, занимавший этот пост в 2007—2012 годах, 25 сентября 2025 года был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа и провел там 21 день.

10 ноября 2025 года Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов Саркози об отмене предварительного тюремного заключения и переводе его под судебный контроль. По условиям судебного контроля ему запрещено покидать территорию Франции и общаться с любым действующим министром юстиции Франции на время судебного разбирательства, включая Жеральда Дарманена, который до оглашения нынешнего решения навещал его в тюрьме Санте. Рассмотрение апелляции Саркози на вынесенный в конце сентября прошлого года приговор по делу о финансировании его предвыборной кампании ожидается в марте 2026 года.

