Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что у США появятся лазеры, выполняющие функцию ПРО Patriot

Трамп: у США появится технология лазеров, которая выполняет функцию ПРО Patriot.

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп, говоря о ходе операции против Ирана, пообещал, что у США скоро появится технология лазеров, которая выполняет функцию ПРО Patriot.

«Лазеры справятся с задачей гораздо дешевле, выполняя ту же работу, что и Patriot, или то, что делают другие вещи», — сообщил он журналистам во Флориде.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше