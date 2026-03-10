Трамп заявил, что у США появятся лазеры, выполняющие функцию ПРО Patriot

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп, говоря о ходе операции против Ирана, пообещал, что у США скоро появится технология лазеров, которая выполняет функцию ПРО Patriot.
«Лазеры справятся с задачей гораздо дешевле, выполняя ту же работу, что и Patriot, или то, что делают другие вещи», — сообщил он журналистам во Флориде.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.