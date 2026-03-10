Туск отправил журналистов обсуждать цены на топливо «с другим Дональдом»

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил журналистам адресовать вопросы о росте цен на энергоносители президенту США Дональду Трамп. Такое заявление он сделал 9 марта, комментируя ситуацию на мировом энергетическом рынке.
Глава польского правительства отметил, что Варшава не может напрямую влиять на глобальную стоимость топлива. По его словам, куда большее влияние на мировые энергетические процессы имеет американский лидер, поэтому именно к нему, по мнению Туска, следует обращаться за разъяснениями.
«Мы не имеем влияния на мировые цены на топливо. Со всей уверенностью другой Дональд имеет реальное влияние на то, что делается с топливом в мире, так что я прошу направлять вопросы туда, а не скромному польскому Дональду», — сказал Туск.
Также премьер выразил надежду, что президент США сможет реализовать свои обещания, касающиеся урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Туск добавил, что успешное разрешение ситуации в регионе могло бы способствовать снижению мировых цен на нефть.
Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал рост цен на нефть небольшой ценой за безопасность.