Ирак предложил создать альянс Ближнего Востока и ЕС для прекращения огня в Иране

«Призываем учредить дипломатический альянс, который будет включать в себя страны региона и ЕС и целью которого будет немедленное прекращение военных действий», — приводит слова ас-Судани его канцелярия. Глава кабмина Ирака также подчеркнул, что считает неприемлемым нарушение суверенитета соседних государств, включая Иран и арабские страны, и потребовал от всех участников конфликта «придерживаться принципа добрососедства и соблюдать Устав ООН».