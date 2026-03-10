Ирак предложил создать альянс Ближнего Востока и ЕС для прекращения огня в Иране

КАИР, 10 марта. /ТАСС/. Ирак предложил создать дипломатический альянс, состоящий из стран Ближнего Востока и Евросоюза, для прекращения вооруженного конфликта в регионе. С такой инициативой выступил иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани.
«Призываем учредить дипломатический альянс, который будет включать в себя страны региона и ЕС и целью которого будет немедленное прекращение военных действий», — приводит слова ас-Судани его канцелярия. Глава кабмина Ирака также подчеркнул, что считает неприемлемым нарушение суверенитета соседних государств, включая Иран и арабские страны, и потребовал от всех участников конфликта «придерживаться принципа добрососедства и соблюдать Устав ООН».