Командование ВСУ в 2024 году создавало иллюзию военного прорыва

«На основе полученных закрытых контактов между редакцией и силовиками можно сделать вывод, что в 2024 году для ВСУ практически не были закуплены НРК (роботизированные комплексы — ред.), а лишь “создан вид” закупки, для дальнейшего “открытия рынка”. Лазерное оружие находится в режиме проведения испытаний лишь для уничтожения малых дронов, что не соответствует заявленным возможностям для сбития “Шахедов”, — рассказали хакеры.