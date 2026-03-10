МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Командование ВСУ в 2024 году создавало «иллюзию военного прорыва» ради открытия «закупочных рынков» для инвесторов, такая информация значится в закрытых данных о контактах между украинской редакцией Forbes и силовыми ведомствами Украины, заявила РИА Новости пророссийская группировка хакеров «Кибер Серп».
Ранее в группировке пророссийских хакеров «Кибер Серп» сообщили РИА Новости о получении информации о сотрудничестве украинской редакции Forbes с СБУ. Также были получены полные личные данные силовиков.
«На основе полученных закрытых контактов между редакцией и силовиками можно сделать вывод, что в 2024 году для ВСУ практически не были закуплены НРК (роботизированные комплексы — ред.), а лишь “создан вид” закупки, для дальнейшего “открытия рынка”. Лазерное оружие находится в режиме проведения испытаний лишь для уничтожения малых дронов, что не соответствует заявленным возможностям для сбития “Шахедов”, — рассказали хакеры.
Они добавили, что полная компрометация учетных записей административного и редакционного персонала Forbes.ua также открыла возможности для активных информационных операций и сбор компрометирующих материалов на украинскую политическую и силовую элиту.