«Это был позитивный звонок»: Трамп поделился деталями разговора с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп оценил беседу с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Американский лидер назвал «очень хорошим» телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на пресс-конференции во Флориде.