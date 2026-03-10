«Это был позитивный звонок»: Трамп поделился деталями разговора с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп оценил беседу с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Американский лидер назвал «очень хорошим» телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на пресс-конференции во Флориде.
Дональд Трамп отметил стремление Москвы сыграть «очень конструктивную роль» в деэскалации ситуации вокруг Ирана. По его словам, со стороны России может быть оказана помощь в решении этого конфликта.
«Мы говорили об Украине — это просто бесконечная борьба… Но я думаю, что это был позитивный звонок по данной теме», — указал Дональд Трамп.
Спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев назвал переговоры президентов РФ и США конструктивными. Он отметил, что звонок длился около часа. Разговор состоялся вечером 9 марта.