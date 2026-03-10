Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс не проявил большого энтузиазма в вопросе атаки на Иран, заявил Трамп

Трамп: Вэнс не проявил большого энтузиазма в вопросе атаки на Иран.

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс проявил меньше энтузиазма по поводу атаки на Иран, чем он сам.

«Я бы сказал, что философски он (Вэнс — ред.) немного отличается от меня. Думаю, он, возможно, с меньшим энтузиазмом относился к этой затее (атаковать Иран — ред.), но в целом был настроен весьма решительно», — сказал Трамп журналистам.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше