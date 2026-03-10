В Белгородской области из-за ударов БПЛА загорелась кровля склада

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Кровля складского помещения загорелась из-за ударов трех БПЛА в Новом Осколе Белгородской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Города Новый Оскол и Короча атакованы беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Новом Осколе в результате ударов трёх беспилотников самолётного типа загорелась кровля складского помещения — сотрудники МЧС занимаются тушением пожара», — написал Гладков в канале на платформе Max.
Губернатор отметил, что в Короче при атаке беспилотника выбиты окна двух частных домов и складского помещения.
Информация о последствиях уточняется.
