В Белгородской области из-за ударов БПЛА загорелась кровля склада

В Новом Осколе Белгородской области из-за ударов БПЛА загорелась кровля склада.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Кровля складского помещения загорелась из-за ударов трех БПЛА в Новом Осколе Белгородской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Города Новый Оскол и Короча атакованы беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Новом Осколе в результате ударов трёх беспилотников самолётного типа загорелась кровля складского помещения — сотрудники МЧС занимаются тушением пожара», — написал Гладков в канале на платформе Max.

Губернатор отметил, что в Короче при атаке беспилотника выбиты окна двух частных домов и складского помещения.

Информация о последствиях уточняется.

