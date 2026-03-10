Ричмонд
WSJ утверждает, что Трамп готов пойти на убийство Моджтабы Хаменеи

Президент США Дональд Трамп допустил, что поддержит убийство нового верховного лидера Ирана Сейида Моджтабы Хаменеи, если тот не согласится отказаться от ядерной программы.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Президент Трамп заявил своим помощникам, что поддержит убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот окажется не готов уступить требованиям США, таким как прекращение разработки Ираном ядерного оружия», — говорится в статье.

При этом отмечается, что Белый дом отказался от комментариев.

Ранее тысячи жителей Тегерана вышли на улицы, чтобы поддержать Моджтабу Хаменеи, сообщал глава тегеранского бюро RT Хами Хамеди.

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, поздравил Сейеда Моджтабу Хоссейни Хаменеи с избранием верховным руководителем Ирана.

