СМИ: экс-глава минфина США потерял пост в НКО из-за связей с Эпштейном

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Бывший президент Гарвардского университета и экс-министр финансов США Ларри Саммерс потерял должность научного сотрудника НКО «Национальное бюро экономических исследований» (NBER), предоставляющей данные экономического анализа властям США, из-за связей с осужденным за секс-торговлю финансистом Джеффри Эпштейном, пишет газета Wall Street Journal.
NBER является крупнейшим поставщиком высококачественного анализа микро-, макро- и международных аспектов экономики США, основана в 1920 году.
«Национальное бюро экономических исследований сообщило, что специальный комитет рассмотрел поведение Саммерса и рекомендовал уволить его с должности научного сотрудника организации», — говорится в статье.
Ранее газета Financial Times публиковала заявление Саммерса на фоне обнародования скандальных документов по делу Эпштейна. В нем бывший министр финансов США и экс-руководитель Гарварда сообщил о своем намерении отказаться от публичных обязательств, оставшись лишь преподавателем.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.