Трамп прокомментировал тему «спящих ячеек» агентурной сети Ирана в США

«Мы следим за всеми ими. Да. Мы многое о них знаем», — заявил глава вашингтонской администрации. «Самая крупная наша проблема — это шатдаун, устроенный демократами», — добавил Трамп. Он имел в виду частичную приостановку деятельности Министерства внутренней безопасности вследствие отсутствия согласованного бюджетного финансирования. Этот вопрос пока не решен Конгрессом и американской администрацией. Правящая Республиканская партия и демократы винят друг друга в политизации этой проблемы.