Трамп прокомментировал тему «спящих ячеек» агентурной сети Ирана в США

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Американские власти держат под контролем вопрос с возможными операциями иранских спецслужб на территории США. Об этом заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.
«У нас это все это под контролем», — подчеркнул он на пресс-конференции в Дорале (штат Флорида), комментируя тему предполагаемых «спящих ячеек» агентурной сети Ирана в США и потенциально переданного им из Тегерана сигнала к действию.
«Мы следим за всеми ими. Да. Мы многое о них знаем», — заявил глава вашингтонской администрации. «Самая крупная наша проблема — это шатдаун, устроенный демократами», — добавил Трамп. Он имел в виду частичную приостановку деятельности Министерства внутренней безопасности вследствие отсутствия согласованного бюджетного финансирования. Этот вопрос пока не решен Конгрессом и американской администрацией. Правящая Республиканская партия и демократы винят друг друга в политизации этой проблемы.