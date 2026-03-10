Ричмонд
В Калининградской области сотрудники МЧС спасли рыбаков с оторвавшейся льдины

Сотрудники МЧС спасли рыбаков с оторвавшейся льдины в Калининградской области в районе замка «Бальга».

«Прибывшие сотрудники МЧС России вытащили из воды двух провалившихся под лёд мужчин, ещё одного рыбака сняли с дрейфующей льдины, а также транспортировали на берег ещё 58 человек, в том числе шесть детей», — заявили в региональном ведомстве.

Уточняется, что медицинская помощь никому не потребовалась.

Заслуженный спасатель России член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин ранее предупредил об опасности нахождения на замёрзших водоёмах весной.