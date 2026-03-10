В Калининградской области сотрудники МЧС спасли рыбаков с оторвавшейся льдины

«Прибывшие сотрудники МЧС России вытащили из воды двух провалившихся под лёд мужчин, ещё одного рыбака сняли с дрейфующей льдины, а также транспортировали на берег ещё 58 человек, в том числе шесть детей», — заявили в региональном ведомстве.