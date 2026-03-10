Трамп назвал очень хорошим разговор с Путиным про Ближний Восток и Украину

«У нас состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным. Мы, очевидно, говорили о Ближнем Востоке, и он хочет оказать содействие. Я сказал, что было бы полезнее завершить войну между Украиной и Россией. Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть, они, похоже, не могут договориться. Но я думаю, что это был позитивный звонок по данной теме», — заявил Трамп.