Трамп назвал очень хорошими переговоры с Путиным

Кроме того, в ходе диалога затрагивалась и обстановка на Ближнем Востоке. Трамп сообщил, что российский лидер выразил готовность содействовать поиску решений по региональным проблемам. При этом президент США подчеркнул, что считает приоритетной задачей прекращение боевых действий между Россией и Украиной.