Трамп назвал очень хорошими переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию готовой к активному участию в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Такое мнение он высказал во время пресс-конференции в городе Дорал в штате Флорида, комментируя состоявшиеся телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
По словам американского лидера, беседа с российским президентом прошла в позитивной атмосфере и продолжалась при участии представителей обеих сторон. В ходе разговора обсуждалась, в частности, ситуация вокруг Украины. Трамп отметил, что конфликт между Москвой и Киевом остается крайне сложным.
Кроме того, в ходе диалога затрагивалась и обстановка на Ближнем Востоке. Трамп сообщил, что российский лидер выразил готовность содействовать поиску решений по региональным проблемам. При этом президент США подчеркнул, что считает приоритетной задачей прекращение боевых действий между Россией и Украиной.
Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, акцент в ходе беседы был сделан на конфликте в Иране и переговорах по урегулированию на Украине.